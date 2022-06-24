24 Июня 2022 07:28

Министр здравоохранения РК ознакомилась с работой поликлиники в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният с рабочим визитом посетила Жамбылскую область и приняла участие в открытии центра лучших практик Таласской центральной районной поликлиники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области центры первичной медико-санитарной помощи, оснащенные современным оборудованием, впервые открылись в 2021 году в Меркенском, Жамбылском районах и на базе городской поликлиники №5 Тараза. Открытие происходило при активном участии экспертов ВОЗ и Национальной ассоциации Primary Health Care.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, открытие центров происходит в рамках национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

Ажар Гиният торжественно разрезала ленту, подчеркнув при этом, что основная цель создания подобных центров – повышение уровня жизни населения, оказание качественной и оперативной помощи пациентам, использование передовых инновационных технологий, а также повышение профессиональных навыков специалистов.





Главный врач страны ознакомилась с работой и оснащенностью центра, пообщалась с коллективом, выразив медицинским работникам слова благодарности за самоотверженный труд.

Со службой поддержки пациентов, работой Call-центра и регистратуры ознакомил главный врач Таласской центральной районной поликлиники Есмахан Имаммырзаев.

«Работа данных служб и внедрение механизма общественного мониторинга и обратной связи (МИОМОС), интегрированные через eGov , улучшают коммуникации между пациентами и медицинской организацией, налаживаются межведомственные коммуникации. Комплексные услуги, интеграции информационных систем, включающие в себя создание единой системы управления, единой IT-инфраструктуры и связь с eGov помогли нашим пациентам получать ответы на все вопросы в одном инфоокне», - сообщил спикер.

Затем министр посетила регистратуру этой поликлиники, доврачебный и ресурсный кабинеты, планирования семьи, развития ребенка, скрининговые и тренинговые кабинеты по обучению населения оказанию экстренной помощи, центры здорового образа жизни и молодежного здоровья.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ознакомилась с работой кабинета семейного врача, семейной и патронажной медсестры, психолога, побывала в комнате матери и ребенка, при этом дала ряд поручений медицинским работникам.

По информации областного управления здравоохранения, в Таласской районной больнице обслуживается 43 923 человека. Из них взрослых – 26 911, детей – 14 842, подростков – 2 170, женщин фертильного возраста – 7 722. Медицинскую лечебно-профилактическую помощь оказывает дневной стационар на 140 коек в Центральной районной больнице, а также стационарзамещающие технологии на 85 коек и дневной стационар в поликлинике на 55 коек.

Таласская центральная районная поликлиника рассчитана на 620 посещений в смену. Здесь имеется 9 врачебных амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 13 медицинских пунктов. Медучреждение функционирует с 2016 года. Амбулатории и фельдшерско-акушерские, медицинские пункты сельских округов обеспечены средствами связи, полностью оснащены компьютерной техникой, подключенной к Интернету. В районных медучреждениях работают 96 врачей и 472 медицинские сестры.