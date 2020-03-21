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Министр здравоохранения РК ответил на письмо девочке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов ответил на письмо 13-летней девочки Раиды, у которой мама работает врачом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в Facebook.
Девочка написала, что ее мама работает врачом и из-за введения чрезвычайного положения в стране работает сутками, по этой же причине не смогла прийти на день рождения дочери.
«Дорогая Раида, приветствую тебя! Я прочитал твое обращение в интернете. Был тронут от столь теплых слов от чистого сердца!
В первую очередь, поздравляю с твоим прошедшим днём рождения! Желаю крепкого здоровья!
Мне очень приятно, что ты в таком юном возрасте осознаешь, насколько важна профессия твоей мамы. Быть врачом - это призвание, искреннее намерение приходить на помощь, оказывать поддержку, несмотря на погоду, день недели, время суток, и, очень часто - несмотря на усталость и самочувствие.
Дорогая Раида, твое письмо на данный момент - это голос всех деток казахстанских врачей и медиков со всего мира: ты очень точно описала чувства, которые испытывают близкие моих коллег. Это тревога за наших родных, бесконечная любовь и сострадание. Я рад, что твоя мама Асем воспитала тебя такой человечной.
Мы, вместе с коллегами, мамами и папами таких же ребят, как и ты прикладываем все усилия, чтобы болели как можно меньше людей и стараемся остановить распространение коронавируса по всей нашей планете.
Хочу сказать огромное СПАСИБО твоей маме и всем всем медикам!
Я обещаю тебе сделать всё возможное для того, чтобы как можно скорее, вы с мамой смогли отпраздновать твой день рождения вместе. Не грусти! Все будет хорошо!
Пока ты дома, читай побольше хороших книг. Вместе с тем, не забывай соблюдать простые правила гигиены: часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд, в это время можно спеть любимую песенку. Также проветривай помещение не менее 2 раз в день, ежедневно проводи влажную уборку и пока не время приглашать к себе гостей.
P.S. Разреши мне передать тебе в подарок книжки ко Дню рождения. Передам их через твою маму!» - написал Елжан Биртанов.
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