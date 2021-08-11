Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил предложения по формату обучения в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 августа 2021 года утверждены новые санитарные правила к объектам образования. Данные правила содержат требования к формату обучения, к организации питания, заполняемости помещений в корпусах, аудиториях и актовых залах, а также заполняемости комнат в общежитиях. Завершается вакцинация педагогов и персонала школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше», - сказал министр здравоохранения.

По его словам, территориальными департаментами в составе региональной комиссии продолжается мониторинг готовности школ к новому учебному году.

«С учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации, переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100 %-й вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления. Министерство здравоохранения полагает целесообразным использовать приложение Ashyq при входе в школы, в целях контроля за инфицированными, не вакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и родителей», - отметил Алексей Цой.

Министр также добавил, что необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, отмену кабинетной системы обучения, разобщение классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за организацией питания в столовых.



