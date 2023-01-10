Министр здравоохранения опровергла информацию о нехватке парацетамола

10 Января 2023, 15:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В регионах нет дефицита парацетамола. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть информация, что в регионах страны не хватает парацетамола. Что вы скажете по этому поводу? Действительно ли это так на самом деле?» - спросил журналист после коллегии Министерства здравоохранения РК.

Ажар Гиният опровергла эту информацию.

«На сегодня в стране нет дефицита парацетамола. Через комитет следим во всех аптеках за количеством парацетамола и содержащих парацетамол лекарств. Их количество в стране достаточно. Могу сказать, что ваша информация недостоверная», - прокомментировала министр здравоохранения.

Сегодня прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения за 2022 год. Сообщалось, что в этом году Министерством здравоохранения начнется внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.