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Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК
10 Мая 2022 16:11

Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра здравоохранения РК Ажар Гиният с генеральным директором по Казахстану компании Roche Сенел Тойлан в рамках официального визита правительственной делегации в Турцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Глава Минздрава проинформировала о подписанном между казахстанской стороной и компанией Roche рамочном соглашении, заключенном в декабре прошлого года в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.

Ажар Гиният выразила надежду, что в рамках этого соглашения удастся увеличить долю отечественных медицинских препаратов путем локализации производства ряда инновационных лекарственных средств. В соответствии с документом реализация первого этапа проекта на базе отечественного производства запланирована до конца 2023 года.

В настоящее время на фармацевтическом рынке РК зарегистрировано 16 позиций лекарственных средств и 8 позиций медицинских изделий турецкого производителя.

«Мы приветствуем реализацию компанией Roche проекта, направленного на содействие развитию лабораторной инфраструктуры в нашей стране для диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Также считаем актуальным создание в РК регионального научно-исследовательского центра и открытие на базе одного из действующих онкологических центров Казахстана современной лаборатории по исследованию онкологических заболеваний», - отметила Ажар Гиният в ходе переговоров с турецкой фармкомпанией.

Вместе с тем, министр рассказала более подробно о готовности рассмотреть предложение компании Roche касательно локализации производства лекарственных средств на территории Казахстана. Кроме того, как было отмечено, казахстанская сторона приветствует другие инициативы партнера, в их числе - создание инновационного тренинг центра по лабораторной диагностике, развитие ранней диагностики онкологических заболеваний (РШМ), скрининг на выявление вируса папилломы человека среди женщин.

Так, в частности, для реализации двух указанных проектов компания Roche готова предоставить Казахстану высокоточные ПЦР тест-системы «cobas 6800» и «cobas 4800» на бесплатной основе, обучить специалистов и предоставить методологическую поддержку.

В завершение встречи стороны подтвердили важность дальнейшего укрепления и активизации партнёрства по перспективным направлениям в области здравоохранения между Республикой Казахстан и крупнейшей фармкомпанией Roche.


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