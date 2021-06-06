Министр здравоохранения Нидерландов поставил вакцину от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге в порядке общей очереди прибыл в центр вакцинации в г. Роттердаме, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства, которому 44 года, был вызван на прием в конце мая. Перед фотокамерами У. Йонге поставили вакцину от компании «Pfizer» - одну из двух разрешенных вакцин в Нидерландах.

Ранее премьер-министр страны Марк Рютте также поставил превентивный укол от опасного вируса.

В настоящее время в Нидерландах призываются к вакцинации лица старше 38 лет. Общее количество поставленных вакцин в стране приближается к отметке 10 миллионов.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию в один из 163 центров вакцинации Нидерландов, необходимо заполнить онлайн форму на веб-сайте либо позвонить на специальной телефон «горячей линии».