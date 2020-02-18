Министр здравоохранения Франции заявил о «вероятном риске» пандемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил во вторник о существовании «вероятного риска» перерастания вспышки коронавируса в Китае в пандемию с распространением по всему миру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«Это как рабочее предположение, так и реальный риск», - сказал Веран в эфире радиостанции France Info.

Он отметил, что Франция готова использовать все возможности, а ее система здравоохранения достаточно надежна и хорошо оснащена.

Министр добавил, что четверо пациентов с положительным результатом на вирус находятся в больнице во Франции.

80-летний китайский турист скончался от коронавируса во Франции на прошлой неделе, что стало первым смертельным случаем в Европе. Число погибших в Китае возросло до 1868 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

В понедельник исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на вопрос, является ли вспышка коронавируса пандемией, сказал: «Вопрос заключается в том, наблюдаем ли мы эффективную передачу вируса за пределы Китая, и в настоящее время мы этого не наблюдаем».