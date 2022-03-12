Министр здравоохранения Ажар Гиният посетила сельские амбулатории в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Атыраускую область посетила две сельские врачебные амбулатории в селах Береке и Алмалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Глава Минздрава ознакомилась с работой амбулатории в селе Береке, рассчитанной на 25 посещений в смену, где на приеме пациентов работают два врача ВОП, акушерка, пять медицинских сестер на 3 044 человек прикрепленного контингента, из них 800 детей, 160 малышей до года. Они ведут первичный осмотр, наблюдение диспансерных больных, беременных и патронаж новорожденных.

Министр в разговоре с медицинским персоналом и руководством области подняла вопрос обеспечения доступности и качества оказываемой врачебной помощи сельским жителям.

При этом особое внимание она обратила, в первую очередь, на решение проблем кадрового обеспечения сельского здравоохранения в регионе, где в общей сложности не хватает 44 врачей различного профиля.

По словам врача ВОП Серика Кулгазиева, в селе Береке большое количество диспансерных больных, высокая рождаемость, поэтому на медперсонал амбулатории приходится большая нагрузка по патронажу и вызовам. Также он поднял проблему доступности лекарственного обеспечения на селе из-за отсутствия коммерческих аптек, сельским пациентам, по его словам, труднее попасть на обследования и приходится длительное время ждать записи к узким специалистам.

«Необходимо создавать мотивацию для закрепления молодых кадров на селе, включая выделение средств на обучение студентов медвузов за счет средств местного бюджета, предоставление жилья и другие социальные меры поддержки, применение дифференцированной оплаты труда медработников», - подчеркнула А. Гиният.

Министр рекомендовала врачам общей практики повышать свой уровень знаний, проходить обучение, чтобы уметь оказывать помощь больным с разными патологиями терапевтического профиля и таким образом не заставлять пациентов ждать приема узких специалистов.

Для решения доступности инструментальной диагностики министр поставила вопрос приобретения передвижных медкомплексов, оснащенных оборудованием.

Вместе с тем, министр рассказала о планах по расширению перечня профосмотров в виде чекапов для сельского населения, повышения доступности проводимых скринингов, пересмотре ряда тарифов в сторону повышения на услуги сельской медицины.

Данные меры, по словам А. Гиният, позволят увеличить охват сельчан профосмотрами, включая незастрахованное население, снизить в результате рост хронических заболеваний и запущенных случаев.

Министр также интересовалась зарплатой каждого медработника, тем, сколько они фактически получают после последнего повышения заработной платы.

Обсуждался также вопрос строительства нового здания амбулатории ввиду полной изношенности ныне существующего строения.

По информации руководителя УОЗ Асхана Байдувалиева, строительство новой врачебной амбулатории на 25 посещений в смену запланировано в 2023 году.

Вторым объектом посещения министра стал фельдшерско-акушерский пункт в поселке Алмалы, рассчитанный на 25 посещений в смену, где прикреплено свыше 3,7 тысяч сельчан.

Здесь также планируется построить новое здание врачебной амбулатории взамен старого, где будет предусмотрено наличие социально-психологической службы, состоящей из социальных работников и психологов, регистратуры, клинико-биохимической лаборатории, кабинет развития ребенка, кабинет для проведения аудиологического скрининга.

Население Атырауской области на начало текущего года составило 657 110 человек, из них сельского населения 299 323 (45,5%), городского населения 357 787 (54,5 %).

Медицинскую помощь в области оказывают 91 медицинских учреждения, включая 40 государственных, 51 – это частные медорганизации. Первичную медико-санитарную помощь оказывают 23 медицинских учреждения, из них 15 государственных и восемь частных клиник.

Ранее сообщалось, что экспертная группа Минздрава побывала с комплексной проверкой в Атырау.



