Казахстан выступил на Ассамблее ВОИС

Министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сарсембаев принял участие в открытии 68-й серии заседаний Ассамблей государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, где представил ключевые подходы Казахстана к дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности, передает Kazinform.

Ерлан Сарсембаев выразил ВОИС признательность за последовательную поддержку государств-членов в укреплении национальных систем интеллектуальной собственности, развитии инновационного потенциала и расширении международного сотрудничества.

— Казахстан рассматривает интеллектуальную собственность как важный элемент государственной политики, направленной на создание благоприятных условий для творческой и предпринимательской деятельности, — отметил министр.

Выступая с трибуны Ассамблеи ВОИС, глава Минюста отметил, что с 1 июля текущего года в Казахстане вступила в силу новая Конституция.

— Впервые на конституционном уровне закреплена охрана интеллектуальной собственности. Мы рассматриваем этот шаг как подтверждение стратегического значения интеллектуальной собственности для развития экономики знаний, поощрения изобретательской деятельности и привлечения инвестиций в страну, — сказал Ерлан Сарсембаев.

По его словам, закрепление данного принципа в Основном законе отражает долгосрочную приверженность Казахстана формированию современной и эффективной системы защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Одним из ключевых направлений государственной политики министр назвал развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий.

— В Казахстане приняты закон об искусственном интеллекте и цифровой кодекс, сформировавшие современную правовую основу для дальнейшей цифровой трансформации нашей страны. Мы убеждены, что технологический прогресс должен сопровождаться соблюдением фундаментальных прав и сохранением определяющей роли человека как источника творчества, знаний и инноваций. Именно такой человекоцентричный подход лежит в основе проводимой нами политики в данной сфере, — отметил он.

Кроме того, при поддержке ВОИС продолжается разработка национальной инновационной стратегии с компонентом по интеллектуальной собственности. Реализуются образовательные инициативы, программы по укреплению правоприменительной практики и подготовке специалистов.

Как сообщил министр, неделю назад совместно с ВОИС был запущен проект по поддержке стартапов с использованием инструментов искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности. По его словам, это станет вкладом в развитие инновационного предпринимательства и повышение конкурентоспособности технологических компаний.

Также Ерлан Сарсембаев отметил, что после завершения текущей сессии Ассамблеи Казахстан примет функции координатора группы стран ЦАКВЕ.

— Мы готовы активно содействовать укреплению регионального сотрудничества, развитию диалога и продвижению совместных инициатив в рамках ВОИС, — заявил министр.

Одним из центральных событий участия Казахстана в нынешней серии Ассамблей станет открытие страновой выставки Республики Казахстан «Наследие Великой Степи», которое запланировано на 8 июля в штаб-квартире ВОИС.