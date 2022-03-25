Министр юстиции встретился с предпринимателями Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Канат Мусин провел встречу с предпринимателями города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня обсуждался вопрос, связанный с причиненным ущербом бизнесу во время январских событий, а также законодательные меры по поддержке предпринимателей.

«Трагические события, произошедшие в начале года, унесли жизни людей, нанесли колоссальный ущерб предпринимателям, в целом экономике города. Сейчас руководством города ведется большая работа по восстановлению мегаполиса и возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. На встрече присутствуют представители Центра судебной экспертизы министерства и Института судебной экспертизы по городу Алматы, чтобы детально и предметно обсудить имеющиеся вопросы», - сказал министр.

Всего по оценке ущерба бизнеса назначено 128 экспертиз, по следующим видам - строительные, экономические, товароведческие. По ним уже 49 выполнено. К производству экспертиз было привлечено 12 местных экспертов и 22 привлеченных с территориальных подразделений центра.

В ходе встречи предприниматели задавали свои вопросы, в частности их интересовал вопрос назначения, сроков и порядка проведения судебно-товароведческой, строительно-экономической, пожарно-технической, строительно-технической экспертиз.

В ходе встречи министр рассказал о предпринимаемых мерах министерством в рамках своей компетенции по поддержке предпринимательства.

«С 2021 года отменена адмответственность за нарушение срока госрегистрации прав на недвижимое имущество. Произведен запуск выдачи электронного технического паспорта и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений. С января 2021 года выдано 9000 электронных паспортов. Автоматизирована услуга по регистрации банковских договоров залога с применением технологии Blockchain. С 1 июня 2021 года зарегистрировано 1500 договоров залога. Успешно внедрена электронная регистрация прав по безнотариальным сделкам, а также ускоренная электронная регистрация на основании нотариальных сделок в течение двух часов», - отметил Канат Мусин.

По словам Каната Мусина также приняты меры по упрощению регистрационных действий для предпринимателей. Автоматизирована услуга «Изменение руководителя (назначении руководителя, назначении исполняющего обязанности руководителя, назначении управляющего имуществом и деятельностью юридического лица, отстранении от должности руководителя)». Услуга стартовала с октября 2021 года. Утверждена Дорожная карта по автоматизации госуслуг в сфере регистрации юридических лиц, в том числе по регистрации некоммерческих организаций.

Напомним, с 1 июля 2021 года введена экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью.