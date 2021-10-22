Министр внутренних дел РК обсудил вопросы сотрудничества с заместителем главнокомандующего жандармерией Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Республику Казахстан делегации Жандармерии Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе встречи министр подчеркнул слова Главы государства о динамично развивающихся в духе дружбы и взаимопонимания казахстанско-турецких отношениях и общем видении по широкому кругу вопросов.

Между участниками состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

Ерлан Тургумбаев отметил, что для этого создана необходимая договорно-правовая база: действует межправительственное соглашение по борьбе с преступностью, подписан Протокол между МВД Казахстана и Турции о взаимном сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере охраны общественного порядка, проведение совместных курсов по антитеррористическим операциям, обмен опытом в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, организации курсовой подготовки и другие вопросы взаимодействия.

Участники встречи отметили, что казахстанско-турецкие отношения черпают силы в дружбе наших народов, имеющих глубокие исторические корни и общие духовные ценности.

Сотрудничество в правоохранительной сфере между нашими странами строится на основе дружбы и взаимопонимания, где все вопросы решаются в ходе конструктивного диалога.

По итогам переговоров достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества.