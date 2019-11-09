-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41
-
Министр внутренних дел наградил полицейских, спасших карагандинку от суицида
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Патрульных полицейских, спасших накануне девушку в Караганде, пригласил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Глава ведомства лично поблагодарил лейтенанта полиции Ерасыла Мурата и сержанта полиции Бекзата Омашева за оперативные, грамотные и самоотверженные действия и наградил полицейских медалью МВД «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».
Награждение полицейских состоялась в городе Нур-Султане с участием руководителей служб и подразделений центрального аппарата министерства.
«Ежедневно на службу по защите спокойствия и безопасности наших граждан заступают тысячи молодых сотрудников. Им приходится работать в разных условиях, зачастую совершая геройские поступки не ради славы, а в соответствии со своим служебным и гражданским долгом. Ваш мужественный поступок подтверждает это и является примером для всего личного состава», – отметил Ерлан Тургумбаев.
Сотрудники МВД (спасатели, полицейские, военнослужащие Национальной гвардии) ежегодно спасают из огня, от утопления, попыток суицида и несчастных случаев более 10 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что 8 ноября сотрудники полка патрульной полиции спасли карагандинку от суицида.
- Антикоррупционные проекты «Касса без продавца» и «Турникет честности» реализуются в Алматы
- Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Зерендинского района Акмолинской области
- Митинги прошли в Нур-Султане и Алматы
- Двое маленьких детей едва не утонули в замерзающем озере в СКО
- Жители села в Акмолинской области попросили Бердибека Сапарбаева решить вопрос обеспечения водой
- Правительственная рабочая группа посетила Павлодарскую область
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана