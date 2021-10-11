Министр внешних сношений Монголии посетила Тюркскую академию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня делегация во главе с министром внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила Международную Тюркскую академию и ознакомилась с работой организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной тюркской академии.

Во встрече приняли участие министр внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Республике Казахстан Лувсангийн Баттулга, директор департамента стран Азии и Тихого океана министерства иностранных отношений Монголии Эрдэнэцогтын Сарантогос, депутаты Великого Хурала Монголии Тумэртоогоогийн Энхтувшин и Тлеухан Аубакир.

В ходе встречи состоялась презентация ряда книг Тюркской академии.

Министр Б. Батцэцэг выразила признательность и высокую оценку проводимой Академией работе по изучению общих ценностей народов и укреплению братства родственных стран.

Кроме того, она вручила высшую награду Монголии ‒ орден «Алтан гадас» («Золотая звезда»), присужденную Указом Президента Монголии главе Академии Дархану Кыдырали.