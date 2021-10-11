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Министр внешних сношений Монголии посетила Тюркскую академию

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Октября 2021, 19:16
Министр внешних сношений Монголии посетила Тюркскую академию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня делегация во главе с министром внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила Международную Тюркскую академию и ознакомилась с работой организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной тюркской академии.

Во встрече приняли участие министр внешних сношений Монголии Батмунхийн Батцэцэг, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Республике Казахстан Лувсангийн Баттулга, директор департамента стран Азии и Тихого океана министерства иностранных отношений Монголии Эрдэнэцогтын Сарантогос, депутаты Великого Хурала Монголии Тумэртоогоогийн Энхтувшин и Тлеухан Аубакир.

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В ходе встречи состоялась презентация ряда книг Тюркской академии.

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Министр Б. Батцэцэг выразила признательность и высокую оценку проводимой Академией работе по изучению общих ценностей народов и укреплению братства родственных стран.

Кроме того, она вручила высшую награду Монголии ‒ орден «Алтан гадас» («Золотая звезда»), присужденную Указом Президента Монголии главе Академии Дархану Кыдырали.

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