Министр труда РК провел прием граждан в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Находящийся в Атырау министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел общественный прием граждан в областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На приеме у министра побывали 12 жителей области. Вопросы в основном касались социальной поддержки, выплат по АСП и материальной помощи.

По словам министра Биржана Нурымбетова, адресная социальная помощь помогла многим семьям пережить трудную жизненную ситуацию. Вместе с тем он также отметил, что существует ряд негативных фактов в связи с незаконным получением АСП.

«Много вопросов было задано касательно возвращения средств по выплатам АСП. Тем, кто не сможет сразу выплатить всю сумму долга, специалисты сделают специальный график. Граждане смогут выплачивать те суммы, которые обозначат. Работа в данном направлении продолжается, мы приложим все усилия, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, обязательно ее получили», – сказал Биржан Нурымбетов.

Министр труда и социальной защиты населения РК рассказал о нововведениях в выплатах адресной социальной помощи. С 1 января 2020 года введен гарантированный социальный пакет, в котором особое внимание уделяется поддержке детей из малообеспеченных семей.

«Детям дошкольного возраста будет предоставляться горячее питание, гигиенические средства, образовательные услуги. Для детей школьного возраста - горячее питание, покупка школьной формы и принадлежностей, средства на дорожные расходы и медицинское обслуживание», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По итогам приема министр поручил подробно рассмотреть все обращения граждан и принять соответствующие меры для их решения.

Во время рабочей поездки в нефтяной регион Биржан Нурымбетов проверил работу центра занятости, где провел встречу с сотрудниками и посетителями.

С начала года через центр занятости было трудоустроено 18 756 человек.