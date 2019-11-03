Министр труда и соцзащиты населения ответил на вопросы жителей Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Актюбинскую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел личный прием граждан в филиале партии «Нур Отан», посетил ряд социальных организаций и центр обслуживания населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава МТСЗН РК ответил на самые злободневные вопросы актюбинцев, разъяснил новые подходы оказания адресной соцпомощи (АСП) и основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

По прилету в Актобе Биржан Нурымбетов сразу же приехал в областной филиал партии «Нур Отан», где провел личный прием граждан. Актюбинцы задали министру вопросы, касающиеся возврата незаконно назначенной АСП, снижения долговой нагрузки и трудоустройства людей с инвалидностью.

По первым вопросам глава МТСЗН РК дал подробные разъяснения по поводу категорий граждан, подпадающих под снижение долговой нагрузки и назначение адресной соцпомощи, а также рассказал о новых механизмах АСП, разработанных по поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 2 сентября т.г.

«Новые подходы предусматривают оказание государственной помощи по трем направлениям. Первое – это поддержка многодетных семей за счет введения госпособия из средств республиканского бюджета. Оно будет выплачиваться всем многодетным семьям вне зависимости от их дохода. Второе – это адресная соцпомощь для малообеспеченных семей, пороговый критерий для назначения которой остается в размере 70% от прожиточного минимума. Но все трудоспособные члены семей, получающих АСП, должны четко понимать, что если они отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата соцпомощи будет прекращаться не только им, но и всей семье. Третье – это гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования», – пояснил министр.

По последнему вопросу, озвученному актюбинцами на приеме граждан, Биржан Нурымбетов попросил представителей управления координации занятости и социальных программ оказать содействие в трудоустройстве инвалидов.

Вопросы реабилитации лиц с инвалидностью глава МТСЗН РК обсудил с работниками реабилитационного центра для детей с психоневрологическими заболеваниями до 18 лет «Жайна». Министр отметил, что сложно переоценить деятельность подобных организаций в процессе вовлечения инвалидов в социум.

«Услуги реабилитации крайне важны для обеспечения полноценного участия лиц с инвалидностью в жизни общества. Хочу отметить, что в Казахстане появляется все больше проектов и различных организаций, работающих в этом направлении. Буквально вчера мы подвели итоги VII республиканского конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана». В этом году в финал вышло много проектов, в рамках которых уже оказана реальная помощь инвалидам. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью, трудоустройство, реализация и защита их прав всегда будут одним из приоритетных направлений деятельности нашего министерства», – подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Напомним, ранее Биржан Нурымбетов разъяснил Послание Президента РК народу Казахстана в Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте.