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Министр просвещения РК высказался о летних каникулах
16 Августа 2022 13:44

Министр просвещения РК высказался о летних каникулах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год в Казахстане начнется с 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году будут работать 7 637 школ с охватом 3,6 млн детей. Следующий учебный год начнется с 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая. В первые дни лета ученики традиционно будут выходить на летние каникулы. Соответственно, летом дети полностью отдохнут», - сказал на заседании Правительства министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Он уточнил, что продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остается самой большой – 92 дня. В общем, в одном учебном году дети отдохнут четыре раза.

«В сумме с выходными и праздничными днями дети отдохнут 192 дня, и только 173 дня будут ходить в школу», - сообщил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что продолжительность нового учебного года утвердили в Министерстве просвещения.


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