26 Августа 2022 14:20

Министр просвещения РК вручил денежные сертификаты призерам международных олимпиад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась церемония награждения школьников-призеров международных олимпиад, об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«В этом году наши талантливые дети обновили рекорды прошлых лет, завоевав 27 медалей. Само поздравление в этом году также стало по-особенному радостным для детей, их родителей и педагогов. Благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вручили 27 призерам сертификаты на сумму до 4,7 млн тенге. Это стало возможным после поручения Президента провести работу по поощрению одаренных детей. Также школьники получили гранты для обучения в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ», - сообщил глава ведомства.

Он также отметил, что работа в этом направлении будет проводиться и дальше.

«Если в этом году в перечень вошли 7 международных олимпиад, то в следующем году он пополнится еще 7 престижными международными олимпиадами. Особое внимание мы продолжим уделять прозрачности проведения олимпиад на всех уровнях в нашей стране», - написал А. Аймагамбетов.

Единовременные денежные выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников-призеров.

Родителям талантливых детей также вручены благодарственные письма.

Министр просвещения выразил уверенность, что прямая поддержка Президента страны и государства увеличит интерес к олимпиадам и у других школьников.

«Еще раз благодарю всех призеров, достойно защитивших честь страны на международной арене. Пусть ваши упорство, труд, стремление к знаниям приводят вас к новым победам и успехам!», - пожелал министр.

Фото: www.facebook.com/askhat.aimagambetov