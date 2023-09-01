Министр просвещения РК поздравил гимназистов с началом учебного года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На открытии новой общеобразовательной школы-гимназии в Косшы школьников и родителей поздравил Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На первую линейку также приехал генеральный директор инвестиционной группы компаний «Верный Капитал» Ерлан Оспанов.

«Наша команда построила эту школу по самым современным требованиям, с учётом современных технологий и оборудовала её. В школе созданы все условия для качественного развития детей. Поздравляю Вас с 1 сентября - Днём знаний!», – сказал Ерлан Оспанов. После речи генеральный директор торжественно вручили ключ администрации школы.

Помимо этого, на линейке прозвучали стихи на русском и казахском языках в исполнении самых активных первоклассников и песни. Родители первоклассников с интересом следили за мероприятием, пританцовывая с цветами в руках.

С учетом прохладного утра организаторы праздника пригласили детей, как можно скорее, пройти в кабинеты. Родители спешили проводить детей улыбками и удостовериться в хорошем настроении новоиспеченных первоклассников.

Учителя английского языка начальных классов Мира Алмасова и Асем Аймухаметовна рассказали, что в гимназии около 30 кабинетов только английского языка для того, чтобы в процессе обучения разделять классы на группы. Кабинеты оборудованы тремя видами досок, а в классах труда есть всё необходимое для развития разнообразных способностей учеников. В коридорах образовательного учреждения оборудованы специальные зоны для чтения и отдыха школьников. На территории школы построены большое футбольное, баскетбольное и волейбольные поля. Необходимо отметить инклюзивность гимназий, которая оснащена пандусами, лифтами и другим оборудованием.