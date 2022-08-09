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Министр просвещения РК поручил решить проблему с доступом к интернету в школах
9 Августа 2022 14:48

Министр просвещения РК поручил решить проблему с доступом к интернету в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что есть нерешенные вопросы по обеспечению школ в населенных пунктах интернетом. Он поручил до начала учебного года решить проблему школ населенных пунктов с доступом к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем образовании используются несколько ресурсов. Многие школы используют kundelik.kz в обучении. Также пользуются спросом ресурсы bilimal и EDUS. Система дополнительного образования тоже должна быть готова к новому учебному году. Имеется ряд нерешенных вопросов по обеспечению школ в населенных пунктах интернетом. Есть две причины. Во-первых, из-за технических неполадок скорость интернета низкая. Во-вторых, средства из местного бюджета на обеспечение интернетом выделяются несвоевременно. Мы должны решить эти вопросы», - сказал министр просвещения на аппаратном совещании ведомства.

Министр дал положительную оценку динамике охвата школ интернетом. Асхат Аймагамбетов поручил до начала учебного года решить проблему школ населенных пунктов с доступом к интернету.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения назвали регионы с низкой скоростью интернета в школах.


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