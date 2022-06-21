Министр просвещения раскритиковал неподготовленных к совещанию руководителей отделов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сделал устное замечание руководителям отделов образования за неполные ответы на вопросы на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Критика коснулась регионов, отстающих в показателях по республиканскому проекту «Читающая школа». Это отделы в Туркестанской области, Павлодарской области и Акмолинской области.

«Я предупреждаю коллег, которым только что давали слово, вы не готовы. Вы не в гости пришли. Общие слова «ведется работа», «все хорошо», не принимаются», - обратился Асхат Аймагамбетов к коллегам, которые не смогли детально сообщить о проделанной работе.

По словам министра, теперь для участия в аппаратном совещании подключаются не только руководители областных управлений образования, национального центра повышения квалификации «Өрлеу» и департаментов отдела качества, но и все руководители отделов образования.

«Повестка заранее вам направляется. По сценарию никто не готовится, каждому из вас может быть задан вопрос, будьте готовы каждый доложиться и будьте добры готовиться к совещанию. Просто так приходить в качестве наблюдателя не надо. Так как первый раз, делаю устное замечание», - добавил А.Аймагамбетов.

Он поручил в течение месяца навести порядок и призвал коллег добросовестно выполнять свою работу.

«Каждый должен понимать важность приобщения детей к чтению. Неужели это надо объяснять? Подавляющее большинство регионов делает работу на очень высоком уровне, приобретается очень интересная литература. Я вижу, как преображаются школьные библиотеки, как горят глаза у школьных библиотекарей, какие замечательные мероприятия проводятся. Но есть несколько регионов, о которых я сейчас говорил, где эта работа поставлена не на должном уровне. Агитировать не будем. Это ваша работа, прошу добросовестно выполнять», - заключил министр.