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Министр просвещения посоветовал колледжам экономить на заместителях
15 Августа 2022 18:44

Министр просвещения посоветовал колледжам экономить на заместителях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов пояснил, почему колледжам страны выгодно переходить на организационно-правовую форму – на ПХВ (право хозяйственного ведения), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые боятся ПХВ не потому, что эта организационно-правовая форма неэффективная, а по причине подушевого финансирования. Мы несколько колледжей проанализировали. Пример: маленький колледж – 120 студентов, семь заместителей, группы малочисленные. Даже если повысить сумму госзаказа до 800 тыс. тенге, все равно этому колледжу не будет хватать. Понятно, есть типовые постановления по штатам, но никто не заставляет все эти штаты содержать, наоборот формат ПХВ дает возможность директору колледжа освободить финансы. Вы можете сократить замов и направить эти деньги на другое. Или, например, вместо зама взять юриста или госзакупщика. То есть в принципе формат на ПХВ выгоден колледжам», - сказал глава ведомства, выступая на панельной сессии Республиканской августовской конференции в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что колледжи будут финансироваться не по смете, а с учетом каждого студента. К этой системе нужно привыкать, выходить из зоны комфорта и учиться привлекать студентов.

«Все деньги, которые полагаются на одного студента, они придут в этот колледж. А не так, что мы будем видеть экономию и сэкономленные средства будем забирать. В таком случае у колледжа не останется мотивации экономить, закрывать лишние штаты, вводить другие штаты и так далее», - добавил министр.

Ранее А. Аймагамбетов обратил внимание на низкие зарплаты директоров колледжей, размер которых ниже, чем у учителей школ.


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