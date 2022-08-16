16 Августа 2022 16:33

Министр просвещения показал фотографии чеков от покупки школьной формы для сына

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов опубликовал фотографии чеков после того, как после заседания Правительства ему журналисты задали вопрос о том, какая сумма была потрачена на приобретение школьной формы для своего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сын Асхата Аймагамбетова учится в государственной школе. Министр отметил, что подготовка к учебному году в его семье такая же, как и у большинства родителей.

«В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму около 36 тыс. тенге. В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму. Также, кроме школьной формы, в чеке можно увидеть приобретенный портплед для костюмов на сумму около 20 тыс. тенге», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook .

В подтверждение ответа министр приложил фото чеков о покупке.

«В одном чеке сумма на 26 тыс. тенге (пиджак, брюки, рубашка). Во втором чеке - более 10 тыс. тенге (еще одна рубашка и галстук). Итого - более 36 тыс. тенге. Портплед - около 20 тыс. тенге», - поделился он.

А. Аймагамбетов добавил, что есть часть школьной формы, которая была приобретена ранее и будет доношена ребенком в этом году.

Министр проинформировал, что министерство принимает меры по выплате акиматами для 475 тыс. нуждающихся детей финансовых средств на приобретение школьной формы. В преддверии учебного года Правительством данный вопрос взят на контроль.













Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov