Министр просвещения Казахстана поделился секретом успеха

12 Января 2023, 13:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важно ли учиться на пятерки, чтобы стать успешным? Министр просвещения Гани Бейсембаев поделился секретом успеха и рассказал о том, кем хотел стать в детстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кем вы хотели стать в детстве? Исполнилась ли ваша мечта и важно ли учиться на пятерки, чтобы в будущем стать министром?» - спросили журналисты нового министра просвещения.

Гани Бейсембаев признался, что его сын задает ему эти же вопросы.

«Обучение в школе однозначно помогает. Мало учиться хорошо в школе, еще нужно параллельно читать дополнительную литературу. Я не выходил из школьной библиотеки и библиотек в целом в своем родном селе и всегда читал разные народные сказки и произведения писателей. И это мне на самом деле в жизни очень здорово помогло. Поэтому рекомендую ученикам, детям нашей страны не только стремиться хорошо учиться, чтобы стать успешным необходимо и дополнительную литературную читать. Это развивает ребенка для достижения высот», - поделился министр просвещения.

Гани Бейсембаев также ответил, что в детстве мечтал стать учителем, имел хорошие отметки в школе.

«В первую очередь, очень хотел стать учителем и сейчас считаю, что я в первую очередь, учитель», - добавил он.

Фото: primeminister.kz