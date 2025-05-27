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    13:40, 27 Май 2025 | GMT +5

    Министр промышленности пообещал показать производство бытовой техники в Сарани

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев пообещал в следующем месяце продемонстрировать производство бытовой техники в городе Сарани, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сарань завод
    Фото: Акорда

    На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались, как сегодня развивается предприятие по производству бытовой техники в Сарани.

    Председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Азамат Панбаев сообщил, что в стране за прошлый год было произведено 260 тысяч единиц бытовой техники.

    — В целом, в прошлом году в стране было произведено 260 тысяч единиц бытовой техники. Из них 180 тысяч — в Сарани. Кроме того, у нас есть Алматинский завод бытовой техники и предприятие DS Multimedia, занимающееся производством китайских телевизоров в Алматы. Вся эта продукция уже стоит на полках магазинов. Алматинская бытовая техника известна под брендом Dauscher, а производство в Сарани осуществляется под совместным брендом с Узбекистаном, — озвучил Азамат Панбаев.

    Ерсайын Нагаспаев добавил, что в ближайшее время журналистов пригласят на производство.

    — Как я и говорил вам на прошлой неделе — в следующем месяце мы покажем вам производство, — отметил министр.

    Теги:
    Правительство Регионы Промышленность Карагандинская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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