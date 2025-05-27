Министр промышленности пообещал показать производство бытовой техники в Сарани

На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались, как сегодня развивается предприятие по производству бытовой техники в Сарани.

Председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Азамат Панбаев сообщил, что в стране за прошлый год было произведено 260 тысяч единиц бытовой техники.

— В целом, в прошлом году в стране было произведено 260 тысяч единиц бытовой техники. Из них 180 тысяч — в Сарани. Кроме того, у нас есть Алматинский завод бытовой техники и предприятие DS Multimedia, занимающееся производством китайских телевизоров в Алматы. Вся эта продукция уже стоит на полках магазинов. Алматинская бытовая техника известна под брендом Dauscher, а производство в Сарани осуществляется под совместным брендом с Узбекистаном, — озвучил Азамат Панбаев.

Ерсайын Нагаспаев добавил, что в ближайшее время журналистов пригласят на производство.