Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи: Афганский народ благодарит Казахстан

В ходе беседы подчеркивалась роль Казахстана в стабилизации ситуации в Афганистане, что очень важно в контексте стабильности и безопасности всей Центральной Азии.

— Прежде всего хочу выразить благодарность народу Казахстана и Правительству, особенно господину Президенту. После прихода к власти Исламского Эмирата первой делегацией, прибывшей в Афганистан, была делегация из Казахстана. Наша страна зависит от импорта из государств Центральной Азии, Пакистана, Ирана. Мы должны развивать взаимную торговлю и стремимся к дальнейшему укреплению деловых отношений между Афганистаном и Казахстаном. За последние два года между нашими странами прошло несколько B2B-конференций. В прошлом месяце представители бизнеса и официальные лица из Казахстана прибыли к нам для подписания важных соглашений. В частности, была достигнута договоренность о реализации железнодорожной линии, соединяющей Южную и Восточную Азию. Это была мечта афганского народа. Ранее связь существовала, но была прервана. Также Казахстан желает восстановить транспортный коридор, соединяющий север и юг страны, — за эту инициативу мы особенно благодарны вашей стране, — отметил Нуриддин Азизи.

По его словам, в Афганистане активно развивается транспортный сектор.

— Сейчас мы можем перевозить грузы по транзитным дорогам, соединяющим север и юг. У нас есть две основные транзитные линии: одна — Турагунди-Герат-Кандагар-Спин-Болдак, вторая — от Хайратона до нескольких пограничных переходов с Пакистаном, — добавил Н. Азизи.

Министр промышленности и торговли Афганистана также коснулся темы строительства канала Кош-Теп, назвав его проектом, направленным на благо афганского народа, решения проблем бедности.

— Некоторые соседние страны выражают обеспокоенность по поводу водных ресурсов. Мы используем только ту долю воды, которая положена Афганистану, и лишь в объёмах, необходимых для развития сельского хозяйства, — подчеркнул Нуриддин Азизи.

Отдельно представитель афганского Правительства выразил благодарность Казахстану за помощь в трудных жизненных ситуациях.

— Когда в Афганистане произошли землетрясение и лавины, Казахстан был одним из первых, кто отправил помощь. Это высоко оценили наше правительство, народ и пострадавшие. У нас дружеские отношения с Казахстаном, у нас хорошие связи с официальными лицами. Нам также необходима помощь в сфере образования и здравоохранения. Сейчас многие наши граждане ездят лечиться в Пакистан и Индию, тратя на это много денег. Наше правительство стремится развивать эти два сектора самостоятельно. Поэтому мы рассчитываем на помощь Казахстана в этих направлениях, — отметил Н. Азизи.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Афганистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество.