Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин провел онлайн-прием граждан на площадке Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе онлайн приема поступили ряд вопросов от жителей города Нур-Султана и Акмолинской области. Поступившие в адрес министра обращения были в основном о пожарной безопасности в быту.
Например, жительницу столицы волновал вопрос о правомерности установления шлагбаума во дворе ее дома. Министр дал поручение ДЧС г. Нур-Султана встретиться с заявительницей, провести проверку и дать исчерпывающий ответ.
Вместе с тем, казахстанцы выразили благодарность территориальным подразделением МЧС за слаженную работу в паводковый период текущего года.
В завершении приема глава ведомства дал соответствующие поручения ответственным сотрудникам МЧС и обратил внимание, что ни одно обращение граждан не остается без ответа.
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