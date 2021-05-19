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Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан

19 Мая 2021 18:01
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Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин провел онлайн-прием граждан на площадке Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ходе онлайн приема поступили ряд вопросов от жителей города Нур-Султана и Акмолинской области. Поступившие в адрес министра обращения были в основном о пожарной безопасности в быту.

Например, жительницу столицы волновал вопрос о правомерности установления шлагбаума во дворе ее дома. Министр дал поручение ДЧС г. Нур-Султана встретиться с заявительницей, провести проверку и дать исчерпывающий ответ.

Вместе с тем, казахстанцы выразили благодарность территориальным подразделением МЧС за слаженную работу в паводковый период текущего года.

В завершении приема глава ведомства дал соответствующие поручения ответственным сотрудникам МЧС и обратил внимание, что ни одно обращение граждан не остается без ответа.


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#Общество   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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