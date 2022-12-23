Министр по ЧС поручил регионам начать подготовку к паводковому периоду

23 Декабря 2022, 14:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проведенной Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием регионов и уполномоченных центральных и местных исполнительных органов под председательством министра по ЧС Юрия Ильина рассмотрен вопрос подготовки к паводковому периоду. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В целом в республике имеется более тысячи паводкоопасных населенных пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.

Меры, принятые МЧС, заинтересованными центральными и местными исполнительными органами в 2021 году – в паводок 2022 года позволили защитить 45 паводкоопасных населенных пунктов.