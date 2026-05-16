Министр по ЧС попробовал блюда солдатской кухни в Акколе

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов встретился с военнослужащими срочной службы воинской части в Акколе, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Мероприятие началось на плацу. Глава ведомства обратился к солдатам и поблагодарил их за службу. Он отметил, что дисциплина, ответственность и верность долгу остаются важными качествами для каждого военнослужащего.

Ранее, в марте, министр уже посещал эту воинскую часть. Тогда он дал ряд поручений по модернизации объектов и благоустройству территории. После этого в части провели большой объем работ, направленных на улучшение условий службы, отдыха и быта личного состава.

В ходе мероприятия открыли новое караульное помещение. Его обустроили с учетом повседневных потребностей военнослужащих, которые несут службу в карауле. В здании подготовили удобные спальные комнаты, обновили санитарные узлы, предусмотрели бытовые помещения и места для отдыха. Созданы условия, чтобы личный состав мог полноценно восстанавливаться после дежурства и выполнять задачи в нормальной обстановке.

Отдельное внимание уделили прилегающей территории и техническим помещениям. В порядок привели гаражи воинской части, улучшили их состояние и внешний вид. Были проведены работы по благоустройству, обновлению отдельных объектов и созданию комфортной инфраструктуры для военнослужащих.

После осмотра новых объектов Чингис Аринов вместе со срочниками посетил столовую. Там в неформальной обстановке прошел совместный обед. Министр попробовал блюда солдатской кухни и пообщался с личным составом.

Во время встречи говорили о прохождении службы, подготовке кадров и дальнейших возможностях для профессионального роста. Глава МЧС подчеркнул, что ведомство уделяет большое внимание обучению специалистов. Лучшие военнослужащие после завершения срочной службы смогут продолжить службу по контракту в системе МЧС.

Министр отметил, что по поручению Верховного Главнокомандующего в стране принимаются меры по укреплению армии, повышению оборонного потенциала и приведению воинской подготовки к современным требованиям. Чингис Аринов пожелал срочникам успехов, крепкого здоровья и достойного завершения службы. Он подчеркнул, что стране нужны подготовленные, ответственные и преданные Родине специалисты.

В конце мероприятия военнослужащим, завершающим срочную службу, вручили памятные подарки. Срочники получили альбомы и рюкзаки. Такие рюкзаки в дальнейшем получат все военнослужащие срочной службы в рядах МЧС.



Работы по развитию инфраструктуры воинской части продолжатся. В дальнейшем планируется строительство футбольного поля и беговой дорожки.