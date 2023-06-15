Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 22:48
Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай Фото: t.me/qr_tjm

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов встретился с волонтерами, которые оказывают большую помощь всем участникам тушения пожара и поблагодарил их за неравнодушие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Большинство волонтеров приезжают из близлежащих местностей и помогают пожарным с продуктами питания, приготовлением еды, тем самым облегчая их непосильный труд.

«Удивило то, что люди в такой период стали сплоченные. Мне кажется, что беда нас сделала сильными и едиными», - поделилась местная женщина, приехавшая помогать из Бородулихи.



Напомним, сегодня семьям погибших при пожаре в области Абай, а также семье тракториста Архипова С. Н., вручили ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га.

photo

Видео   Регионы Казахстана   Волонтёрство   МЧС   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США