Министр по ЧС наградил астанчанина, спасшего ребенка из горящей квартиры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Министр по ЧС Юрий Ильин поблагодарил жителя города Нур-Султана Акылбека Кыпшакбаев за проявленную отвагу, мужество и смелость. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Вы - настоящий герой наших дней, который не по долгу службы, а по зову сердца спас ребёнка. Ваш поступок заслуживает уважения. Ведь не каждый смог бы за доли секунды принять решение, спасти человеческую жизнь, рискуя своей», – отметил Ю. Ильин.

Как рассказал сам Акылбек, героем он себя не считает, не гордится и говорит, что так поступил бы каждый на его месте.

Пожар произошел в два часа дня 23 апреля по улице Петрова, дом 5. В тот момент мальчик находился в доме один.

До прибытия пожарных подразделений, мужчина, услышав крики и плачь о помощи, бросился спасать ребёнка.

Поднявшись на пятый этаж дома он услышал, что за железной дверью, которую никак не получалось открыть, плакал ребёнок. Акылбек спустился на четвертый этаж и попросил у соседей разрешения пройти к окну. Он начал разговаривать с ребенком, спросил сможет ли он дождаться пожарных. Мальчик ответил, что не может ждать и уже начал задыхаться от дыма. Акылбек предложил спрыгнуть ему в руки. Ребенок спрыгнул, Акылбеку удалось поймать его.

«Я не мог позволить себе остаться в стороне. Включился внутренний голос, в тот момент о себе не думал, а думал только о спасении ребёнка»,- рассказал герой.

Акылбек Кипчакбаев, 1987 г.р., уроженец города Шымкента, женат воспитывает четверых детей.

Юрий Ильин вручил нагрудной знак «За отвагу на пожаре» Акылбеку Кыпшакбаеву, и пожелал его семье счастья и благополучия.



