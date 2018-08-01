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Министр образования пояснил отмену заочного обучения в Казахстане

1 Августа 2018 18:42 780
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Министр образования пояснил отмену заочного обучения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев ответил на вопросы об отмене заочного обучения в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Вопросы министру появились на портале «Открытый диалог». 

«В СМИ появилась новость, что заочную форму обучения отменят в Казахстане. Скажите, пожалуйста, это достоверная информация? И если достоверная, то, сколько необходимо будет учиться очно на второе высшее образование и после среднего специального образования? Сейчас заочное обучение стоит гораздо дешевле очного. Какая же будет оплата после отмены заочного обучения?», - написал Асылжан Баймагамбетов.

В своём ответе Ерлан Сагадиев подтвердил, что заочное обучение в стране будет приостановлено с 1 января 2019 года. А студенты, которые уже обучаются по заочной форме, должны будут доучиваться.

Он отметил, что по новому законодательству, исключается срок освоения образовательных программ высшего образования.

«Соответственно, вузы будут разрабатывать гибкие и интегрированные образовательные программы с учетом результатов обучения, предусматривающие завершить программы бакалавриата в ускоренном режиме», - говорится в ответе.

Что касается оплаты за обучение, то, по словам главы МОН РК, отменяется и регулирование стоимости обучения в вузах на платной основе.

«Данная норма направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования. В связи этим, размер оплаты за обучение по образовательным программам и форма договора оказания образовательных услуг утверждаются высшим учебным заведениям самостоятельно», - добавил министр.

 

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Анеля Касымова

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