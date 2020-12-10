Министр образования: Наша цель – войти в число самых развитых стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VIII заседании Национального конгресса историков Казахстана на тему «Личность в отечественной исторической науке: новые исследования и подходы» председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева зачитала благодарственное письмо министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поздравить участников Национального конгресса историков Казахстана. Глубокое и всестороннее изучение в отечественной исторической науке проблемы личностей и их наследие стало требованием времени. Как отметил Ерлан Сыдыков (ректор Евразийского национального университета им.Л. Н. Гумилева), научные труды интеллигенции и научного сообщества, мероприятия, проведенные в рамках юбилейного года аль-Фараби и великого Абая, дают большой толчок развитию современного образования и науки», - зачитала председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева.

Также в письме отмечено, что следующая задача - соединить жизненные принципы исторических личностей с современными, вывести страну в число самых развитых стран.

«В этой связи сегодняшний форум конгресса историков оцениваем как значимое мероприятие, которое станет ориентиром для изучения проблемы личности и их наследия, даст толчок дальнейшим научным исследованиям. Выражаем благодарность Национальному Конгрессу историков Казахстана и коллективу Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, который инициировал проведение столь важного мероприятия», - говорится в благодарственном письме министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.