Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Министр образования Кыргызстана задержан по подозрению в получении взятки в $110 тысяч

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2022, 08:40
Министр образования Кыргызстана задержан по подозрению в получении взятки в $110 тысяч

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - При получении взятки задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По данным пресс-службы МВД КР, министр был задержан в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере.

«Расследуется факт получения взятки в особом крупном размере (110 тысяч долларов США) при зачислении иностранных студентов в отечественные ВУЗы», - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД КР, по итогам расследования уголовного дела будет предоставлена вся полная информация.

Фото: gainfactchecker.org
Кыргызстан   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области