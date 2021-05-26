Министр образования и науки РК принял участие в торжественной линейке в Акмолинской области

ТАЛАПКЕР. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов поздравил выпускников Акмолинской области, приняв участие в торжественной линейке в средней общеобразовательной школе села Талапкер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования региона.

Средняя школа села Талапкер Целиноградского района введена в эксплуатацию в 2012 году. В школе с проектной мощностью на 900 мест в настоящее время обучается более 1800 учащихся.

«В этом году в школе завершают учебу 75 одиннадцатиклассников и 123 девятиклассника. Среди выпускников четыре претендента на знак «Алтын белгі» и шесть претендентов на аттестат с отличием», - отметили в ведомстве.

«Вот и завершился учебный год. Этот учебный год был непростым для всех школьников и студентов. Сфера образования во всем мире прошла испытание пандемией», - начал свое выступление А. Аймагамбетов.

Министр образования и науки призвал лучших выпускников выбирать профессию учителя. Для этого сейчас создаются все условия. При поддержке Главы государства растет заработная плата учителей. Стипендия студентов, обучающихся на учителя, самая высокая.

«Желаю вам получить хорошие баллы на ЕНТ. Еще раз повторяю: все в ваших руках. Просто выберите правильный путь, получите знания», - добавил министр в разговоре с выпускниками.

А. Аймагамбетов поделился с будущими студентами своим жизненным опытом, отметив, что не нужно бояться трудностей или совершить ошибку.

В завершение торжественного мероприятия министр выразил благодарность педагогам и родителям. А выпускники станцевали свой последний школьный вальс.