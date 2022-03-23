Министр образования и науки провел аппаратное совещание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел аппаратное совещание, на котором дал поручения вице-министрам и руководителям структурных подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МОН РК.

В повестку были включены вопросы по нормативным правовым актам, а также новым законодательным поправкам в рамках поручений Президента. Также министр дал задания, касающиеся проведения ЕНТ, областного этапа олимпиады, обеспечения учебниками в текущем году, обновления парка школьных автобусов, поэтапного открытия данных НОБД, пересмотра поправочного коэффициента при подушевом финансировании госшкол, приема детей в 1 классы и др.