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    14:15, 23 Март 2022 | GMT +6

    Министр образования и науки провел аппаратное совещание

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел аппаратное совещание, на котором дал поручения вице-министрам и руководителям структурных подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МОН РК.

    В повестку были включены вопросы по нормативным правовым актам, а также новым законодательным поправкам в рамках поручений Президента. Также министр дал задания, касающиеся проведения ЕНТ, областного этапа олимпиады, обеспечения учебниками в текущем году, обновления парка школьных автобусов, поэтапного открытия данных НОБД, пересмотра поправочного коэффициента при подушевом финансировании госшкол, приема детей в 1 классы и др.


    Теги:
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