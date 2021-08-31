Министр обороны вручил награды семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр обороны Нурлан Ермекбаев вылетел в Тараз, где ознакомился с проводимыми мероприятиями по ликвидации последствий пожара в войсковой части 28349 регионального командования «Юг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов доложил, что в настоящее время проводится очистка технической и административной территории, внешнего и внутреннего ограждения от взрывоопасных предметов.

Совместно с кинологами продолжается работа по поиску без вести пропавших военнослужащих.

Ведется работа расчета БПЛА по определению радиуса разлета фрагментов боеприпасов, продолжается работа комиссии главного управления расквартирования войск МО РК по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре войсковой части 28349.

Установлено, что максимальный разлет частей боеприпасов составил 300 метров от ограждения базы только с северной и южной стороны. Снаряды на базе хранения не хранились.

Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в здании акимата встретились с родственниками полковника, заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Айманова Меиржана Какпасыновича, которому посмертно присвоено звание и орден «Халық қаһарманы».

Церемония продолжилась в штабе РгК «Юг», где глава оборонного ведомства, министр по ЧС и аким Жамбылской области приняли участие в церемонии вручения ордена «Айбын» III степени семьям: служащего Далибаева Уразбека Дайраевича; ефрейтора Жанбулатова Руслана Журсинбаевича; механика-водителя сержанта Мешинбай Марата Сайлауулы и старшины Надирбекова Еркина Ерикбаевича.

Все они служили в войсковой части 28349.

Как сообщалось, аналогичное торжественное мероприятие было проведено в ДЧС Жамбылской области.

Звание и орден «Халық қаһарманы» посмертно присвоены заместителю начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Айманову Мейіржану Кақпасынұлы.

Ордена «Айбын I степени» посмертно удостоен оперативный дежурный – заместитель руководителя тушения пожара ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Микропуло Александр Николаевич.

Орден «Айбын III степени» вручен семьям: пожарного-спасателя ПЧ-3 г.Тараз ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Темирбулатова Арнура Сериковича; старших пожарных-спасателей ПЧ-3 Сандыбаева Елдаса Кадырбайулы и Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича.

От имени всего личного состава Вооруженных Сил РК глава оборонного ведомства выразил слова соболезнования, всем семьям погибших будет оказана необходимая социальная и материальная помощь.



