Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил несение службы по охране воздушного пространства, посетил учебные поля и полигоны, где идет боевая подготовка морских пехотинцев, подразделений Сил специальных операций и военных моряков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Актауской авиабазе главнокомандующий Силами воздушной обороны доложил о порядке несения дежурства истребителями фронтовой авиации, состоянии инфраструктуры и охраны объектов воинской части.

На полигонах руководитель оборонного ведомства заслушал должностных лиц, ответственных за организацию боевой учебы подчиненных войск. Министр обороны проверил качество выполнения новых способов действий и тактических приемов, внедряемых с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени.

Также даны указания обеспечить высокую интенсивность, 100-процентный охват личного состава занятиями и непрерывность процесса боевой подготовки.