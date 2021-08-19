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Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

19 Августа 2021 17:43
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Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил несение службы по охране воздушного пространства, посетил учебные поля и полигоны, где идет боевая подготовка морских пехотинцев, подразделений Сил специальных операций и военных моряков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В Актауской авиабазе главнокомандующий Силами воздушной обороны доложил о порядке несения дежурства истребителями фронтовой авиации, состоянии инфраструктуры и охраны объектов воинской части.

На полигонах руководитель оборонного ведомства заслушал должностных лиц, ответственных за организацию боевой учебы подчиненных войск. Министр обороны проверил качество выполнения новых способов действий и тактических приемов, внедряемых с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени.

Также даны указания обеспечить высокую интенсивность, 100-процентный охват личного состава занятиями и непрерывность процесса боевой подготовки.


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#Армия   #Мангистауская область  
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