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Министр обороны совершил рабочую поездку в Атырауский и Актюбинский гарнизоны

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2022, 16:00
Министр обороны совершил рабочую поездку в Атырауский и Актюбинский гарнизоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации задач, поставленных перед Вооруженными силами Президентом страны, генерал-лейтенант министр обороны Руслан Жаксылыков посетил воинские части и соединения регионального командования «Запад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Комиссией Министерства обороны проверено состояние военной инфраструктуры, укомплектованность и оснащенность подразделений, а также ход боевой подготовки войск.

Командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Нурлан Алдияров и командиры воинских частей доложили о текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

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В г. Актобе в Военном институте Сил воздушной обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-воспитательным процессом, учебно-материальной базой вуза и социально-бытовыми условиями курсантов.

Отдельное внимание министр обороны уделил вопросам обеспечения безопасного хранения боеприпасов, создания необходимых для этого условий, включая строительство современных складов.

В ходе рабочей поездки руководитель оборонного ведомства обозначил ряд задач для реализации поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, развитию системы военного образования, повышению престижа воинской службы, а также мотивации молодежи на выполнение воинского долга.


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