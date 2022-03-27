Министр обороны совершил рабочую поездку в Атырауский и Актюбинский гарнизоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации задач, поставленных перед Вооруженными силами Президентом страны, генерал-лейтенант министр обороны Руслан Жаксылыков посетил воинские части и соединения регионального командования «Запад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Комиссией Министерства обороны проверено состояние военной инфраструктуры, укомплектованность и оснащенность подразделений, а также ход боевой подготовки войск.

Командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Нурлан Алдияров и командиры воинских частей доложили о текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

В г. Актобе в Военном институте Сил воздушной обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-воспитательным процессом, учебно-материальной базой вуза и социально-бытовыми условиями курсантов.

Отдельное внимание министр обороны уделил вопросам обеспечения безопасного хранения боеприпасов, создания необходимых для этого условий, включая строительство современных складов.

В ходе рабочей поездки руководитель оборонного ведомства обозначил ряд задач для реализации поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, развитию системы военного образования, повышению престижа воинской службы, а также мотивации молодежи на выполнение воинского долга.