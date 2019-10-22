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вчера 14:30
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Министр обороны РК выступил на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Продолжается рабочий визит министра обороны Казахстана в Китайскую Народную Республику. Он выступил на IX Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
В своем докладе на пленарном заседании форума глава оборонного ведомства поделился казахстанским видением системы международного контроля над вооружениями и глобальной безопасности.
«Все годы независимости наша страна выстраивала пояс добрососедства и сотрудничества, инициировала создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, стала одним из соучредителей ШОС. Полагаем необходимым продолжать работу по интегрированию путей обеспечения безопасности Азии в единое целое. Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, «сегодня мы видим, к сожалению, «лоскутное одеяло» из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов», – сказал он.
Министр подчеркнул важность инициатив Елбасы, обозначенных в манифесте «Мир. XXI Век» о запрете размещения вооружений в космосе, в нейтральных водах Мирового океана и Арктике, а также о запрете использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения.
«Региональная и глобальная стабильность во многом будет зависеть от наших согласованных действий. Поэтому необходимо углублять взаимодействие по поиску совместных решений и противодействию негативным тенденциям и угрозам», – подытожил Нурлан Ермекбаев в своем выступлении.
В ходе рабочего визита в Китай, министр также встретился с китайским коллегой – министром национальной обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.
Главы оборонных ведомств обсудили направления двустороннего сотрудничества в военной сфере: участие в совместных учениях, подготовку кадров, а также военно-техническое взаимодействие. Министр поблагодарил китайского коллегу за приглашение принять участие в Пекинском форуме.
Кроме этого, министр обороны посетил национальную аэрокосмическую импортно-экспортную корпорацию «CATIC» и автоматизированный склад для хранения запчастей.
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