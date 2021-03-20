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Министр обороны РК встретился с казахстанскими миротворцами

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2021, 12:17
Министр обороны РК встретился с казахстанскими миротворцами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства совершает рабочую поездку в Алматинскую и Жамбылскую области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В учебном центре миротворческой подготовки в поселке Тлендиева генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился с военнослужащими, убывающими в Ливан в составе очередного миротворческого контингента.

Обращаясь к воинам, министр обороны отметил важность участия наших военнослужащих в миротворческих миссиях для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного партнера в области безопасности, сотрудничества и развития.

«Сегодня – особенный день, как для вас, так и для Вооруженных сил в целом. После долгих месяцев подготовки и тщательного конкурсного отбора вы отправляетесь в большой путь, чтобы выполнить миссию, которая обогатит ваш опыт и позволит укрепить боевой потенциал», – подчеркнул генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

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Руководитель оборонного ведомства пожелал миротворцам, чтобы их всегда сопровождало чувство боевого товарищества, успешного выполнения миссии и благополучного возвращения домой.

Напомним, что миротворческая миссия Казахстана в Ливане началась в октябре 2018 года. В настоящее время там, в составе индийского батальона, завершает миссию четвертая казахстанская миротворческая рота.

В плане рабочей поездки министра обороны также посещение воинских частей Алматинского и Гвардейского гарнизонов.

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