Министр обороны РК рассказал зарубежным коллегам о роли армии в борьбе с пандемией

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Это ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации с 2012 года. В конференции участвуют руководители оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, ШОС, НАТО, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, главы международных организаций, а также представители академических кругов и эксперты неправительственного сектора. Казахстанские представители ежегодно выступают на форуме с докладами на актуальные темы.

Мероприятие направлено на укрепление взаимодействия военных ведомств, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам.

Участники конференции обсудили тенденции и вопросы международной военной политики, глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев выступил с докладом о роли военного ведомства в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Он поделился казахстанским опытом использования военного компонента в период пандемии.

В частности, военнослужащие проводили дезинфекцию социально значимых объектов и дорог, несли службу на блокпостах и осуществляли патрулирование в населенных пунктах. Для оказания помощи гражданскому здравоохранению были выделены врачебно-сестринские бригады, переоборудованы военно-медицинские учреждения. Силами военно-транспортной авиации осуществлялась эвакуация граждан Казахстана из-за рубежа, а также переброска войск и грузов. Были проведены специальные сборы военнослужащих запаса.

Всего к мероприятиям было привлечено более 13 000 военнослужащих. Как отмечают эксперты, по соотношению количества задействованных военных к общей численности населения страны Казахстан занимает одно из первых мест в мире. Это подчеркивает значительный вклад казахстанской армии в противодействие распространению коронавирусной инфекции.

По результатам действий в период чрезвычайного положения был принят ряд решений организационного характера. В частности, создан Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, усилены возможности войск РХБЗ, военной медицины, военно-транспортной авиации. Стали наращиваться возможности компонентов «двойного назначения», которые востребованы не только в военное, но и в мирное время.

В связи с тем, что Вооруженным Силам пришлось выполнять задачи органов гражданской защиты, в стране было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Участники конференции высоко оценили действия Вооруженных Сил Республики Казахстан в период пандемии COVID-19.

Руководитель казахстанского оборонного ведомства отдельно отметил высокий профессионализм и эффективную работу военных медиков по сохранению здоровья личного состава Вооруженных Сил, а также их огромный вклад в противодействие пандемии коронавирусной инфекции. В казахстанской армии продолжается вакцинация, достигнут уровень, необходимый для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

Кроме того, в рамках визита генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев посетил одну из воинских частей специального назначения, дислоцированную в Московской области. Он ознакомился с ходом боевой подготовки, вооружением и учебно-материальной базой.