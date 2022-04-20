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    14:29, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Министр обороны РК проверил уровень подготовки Вооруженных сил

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Министр обороны проверил уровень подготовки Вооруженных сил по поручению Верховного главнокомандующего. Об этом рассказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы – солдаты. Мы обязаны защитить свое государство в каких бы условиях это ни было. Уровень подготовки Вооруженных сил был мною проверен по поручению Верховного главнокомандующего. Вы знаете, мы только закончили учения. Сейчас проводим анализ. Я бы хотел сказать, что народ Казахстана может спать спокойно», - заявил министр обороны.

    По словам министра, идет процесс повышения боевых возможностей, материально-технического обеспечения.

    «Я говорю о том, что Вооруженные силы Республики Казахстан, как другие войска и воинские формирования свою обязанность по защите и конституционного строя, и территориальной целостности нашего государства выполнило», - прокомментировал глава ведомства.

    Ранее Руслан Жаксылыков прокомментировал, почему в Казахстане не будут проводить парад в честь 7 Мая и 9 Мая.


    Теги:
    Правительство РК Вооруженные силы Минобороны РК
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