Министр обороны РК проверил уровень подготовки Вооруженных сил

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Министр обороны проверил уровень подготовки Вооруженных сил по поручению Верховного главнокомандующего. Об этом рассказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы – солдаты. Мы обязаны защитить свое государство в каких бы условиях это ни было. Уровень подготовки Вооруженных сил был мною проверен по поручению Верховного главнокомандующего. Вы знаете, мы только закончили учения. Сейчас проводим анализ. Я бы хотел сказать, что народ Казахстана может спать спокойно», - заявил министр обороны.

По словам министра, идет процесс повышения боевых возможностей, материально-технического обеспечения.

«Я говорю о том, что Вооруженные силы Республики Казахстан, как другие войска и воинские формирования свою обязанность по защите и конституционного строя, и территориальной целостности нашего государства выполнило», - прокомментировал глава ведомства.

Ранее Руслан Жаксылыков прокомментировал, почему в Казахстане не будут проводить парад в честь 7 Мая и 9 Мая.