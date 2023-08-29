Министр обороны РК прокомментировал присутствие военнослужащих Казахстана в Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал присутствие военнослужащих Казахстана в Беларуси в рамках предстоящих учений ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По его словам, Казахстан выполняет все свои обязательства, а присутствие казахстанских военных в Беларуси не несет угрозы.

«На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации, направлена оперативная группа в количестве 11 человек», - сказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Глава Минобороны заявил, что Беларусь является мирным государством.

«Причем тут локация с Украиной? Беларусь - мирное государство, которое является членом ОДКБ. Соответственно совместные решения принимаются заранее о месте проведения (учений - прим.). Каких либо угроз или же вопросов, которые вы задаете, не существует. В соответствии с нашими планами учения проводятся, но мы направили оперативную группу в количестве 11 человек. Учения были запланированы в прошлом году. У нас совместный штаб ОДКБ, где планируется проведение занятий, тренингов, учений. В соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства», - заявил Руслан Жаксылыков.

Как сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности, с 1 по 6 сентября в Республике Беларусь на полигонах «Брестский», «Гожский», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Чепелево» и «Лесище» пройдут учения ОДКБ «Боевое братство-2023», с участием национальных контингентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.