Министр обороны РК принял участие в открытии АрМИ -2018 в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории полигона «Алабино» (РФ) глава оборонного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков принял участие в торжественной церемонии открытия четвертых Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Армейские международные игры - это уникальное мероприятие международного масштаба. Ежегодное участие в соревнованиях - это не только обмен опытом и совершенствование полевой выучки военнослужащих, но и укрепление военного международного сотрудничества.



В этом году Армейские игры пройдут на территории 7 государств, казахстанские военнослужащие из 28 конкурсов Игр примут участие в 14. В рамках мероприятия министр обороны встретился со сборной командой Вооруженных сил Казахстана, пожелав им ярких побед, достойных выступлений и упорной борьбы в соревнованиях.















Напомним, что право представлять нашу страну на Играх получили лучшие военнослужащие видов и родов войск, региональных командований «Астана», «Юг», «Запад», «Восток».Следует отметить, что по итогам АрМИ-2017 сборная команда Вооруженных сил Республики Казахстан завоевала третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира. Команда Казахстана была признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку казахстанских военнослужащих.



