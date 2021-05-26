Министр обороны РК принял летчика фронтовой авиации Ардану Ботай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал доклад о возможностях и перспективах подготовки в Казахстане женщин по летным военным специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

«Прекрасный пол активно осваивает воинские специальности, всегда считавшиеся сугубо мужскими, и военная авиация не должна быть исключением», – уверена военнослужащая.

Старший лейтенант Ардана Ботай служит в Карагандинской авиационной базе старшим летчиком-истребителем. Имеет около 500 часов общего налета.

Стать военным летчиком девушка мечтала с детства. После окончания Академии гражданской авиации в Алматы по специальности «летная эксплуатация воздушных судов и двигателей» она поступила на воинскую службу в Вооруженные Силы.

Свой первый самостоятельный полет она совершила на учебно-боевом самолете Л-39 в апреле 2018 года, освоила сверхлегкие самолеты TL-2000, Tecnam P-2002, двухмоторный Diamond DA42. В настоящее время военнослужащая пилотирует истребитель нового поколения Су-30СМ, мечтает о военной командирской карьере, как и ее супруг, также военный летчик.

Министр обороны отметил важность подготовки женщин-военнослужащих по различным специальностям, их вклад в развитие Вооруженных Сил.