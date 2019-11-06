Министр обороны РК поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Н. Ермекбаев поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter министра.

«Поздравляю военных разведчиков с профессиональным праздником. Празднование Дня военной разведки 5 ноября имеет давнюю и богатую историю. Желаю личному составу и ветеранам военной разведки крепкого здоровья, благополучия, новых достижений, успехов на службе и в труде на благо Родины», – поздравил Н. Ермекбаев.





«Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности государства и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Военные разведчики никогда не отступали, действовали и действуют незаметно, но эффективно. Уверен, что вы и впредь будете умело применять силы, знания и навыки для решения поставленных задач, будете образцом в выполнении воинского долга. Поздравляю с праздником и благодарю за службу», – отметил глава Минобороны РК.



