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вчера 22:37
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вчера 21:17
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Министр обороны РК поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Н. Ермекбаев поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter министра.
«Поздравляю военных разведчиков с профессиональным праздником. Празднование Дня военной разведки 5 ноября имеет давнюю и богатую историю. Желаю личному составу и ветеранам военной разведки крепкого здоровья, благополучия, новых достижений, успехов на службе и в труде на благо Родины», – поздравил Н. Ермекбаев.
«Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности государства и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Военные разведчики никогда не отступали, действовали и действуют незаметно, но эффективно. Уверен, что вы и впредь будете умело применять силы, знания и навыки для решения поставленных задач, будете образцом в выполнении воинского долга. Поздравляю с праздником и благодарю за службу», – отметил глава Минобороны РК.
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