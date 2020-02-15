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Министр обороны РК посетил Талдыкорганский и Алматинский гарнизоны

15 Февраля 2020 22:28
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Министр обороны РК посетил Талдыкорганский и Алматинский гарнизоны

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов продемонстрировали высокий уровень боевой и физической подготовки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В ходе рабочей поездки глава оборонного ведомства проверил работу воинских частей и учреждений Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов. Он посетил десантно-штурмовую бригаду и часть специального назначения. Проверил состояние материально-технической базы, принял участие в испытаниях боевой техники.

В ходе посещения авиабазы в Талдыкоргане министру были продемонстрированы возможности новых многофункциональных истребителей Су-30 СМ, а также тактико-технические возможности многоцелевой бронированной колесной машины «Арлан» с усиленной противоминной защитой от подрыва мин и атак из засад.
Командир одной из специализированных частей доложил о работе по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки.
По итогам проверки Нурлан Ермекбаев дал высокую оценку боевой и физической подготовке военнослужащих гарнизонов.


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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Армия,
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