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вчера 19:14
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вчера 09:58
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Министр обороны РК посетил Талдыкорганский и Алматинский гарнизоны
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов продемонстрировали высокий уровень боевой и физической подготовки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
В ходе рабочей поездки глава оборонного ведомства проверил работу воинских частей и учреждений Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов. Он посетил десантно-штурмовую бригаду и часть специального назначения. Проверил состояние материально-технической базы, принял участие в испытаниях боевой техники.
В ходе посещения авиабазы в Талдыкоргане министру были продемонстрированы возможности новых многофункциональных истребителей Су-30 СМ, а также тактико-технические возможности многоцелевой бронированной колесной машины «Арлан» с усиленной противоминной защитой от подрыва мин и атак из засад.
Командир одной из специализированных частей доложил о работе по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки.
По итогам проверки Нурлан Ермекбаев дал высокую оценку боевой и физической подготовке военнослужащих гарнизонов.
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