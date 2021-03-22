Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Министр обороны РК посетил базы хранения вооружения и техники

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Марта 2021, 04:45
Министр обороны РК посетил базы хранения вооружения и техники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки руководителем оборонного ведомства проверены базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения, дислоцированные в Алматинском и Гвардейском гарнизонах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым основное внимание уделено условиям содержания вооружения, порядку организации охраны военной техники, состоянию противопожарной и противодиверсионной безопасности.

Кроме того, в базе хранения Алматинского гарнизона министр обороны ознакомился с ходом строительства объектов военной инфраструктуры, а также с работой цеха по ремонту и обслуживанию техники при постановке ее на длительное хранение.

В Гвардейском гарнизоне руководитель оборонного ведомства провел осмотр хранилищ и площадок для хранения, действующего цеха, где проводится текущий и средний ремонт бронетанковой техники.

Также командиры баз хранения представили министру обороны отчеты о работе по списанию, оценке и дальнейшей передаче уполномоченному органу неиспользуемого военного имущества.

Решение вопроса по неиспользуемому военному имуществу является важным направлением работы оборонного ведомства. В Вооруженных силах с советских времен хранятся материальные средства, которые уже выслужили установленные сроки эксплуатации и непригодны для использования.

Впервые за долгие годы Министерством обороны была проведена полная инвентаризация и сортировка находящейся на длительном хранении военной техники. Техника, подлежащая дальнейшему применению и ремонту, оставлена на балансе Вооруженных Сил. Непригодная для эксплуатации – списывается и передается подведомственным организациям уполномоченного органа (МИИР).

В дальнейшем подведомственными организациями уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемое военное имущество утилизируется или реализуется по балансовой стоимости.

В настоящее время идет процесс передачи Министерством обороны в подведомственные организации уполномоченного органа (МИИР) неиспользуемого военного имущества балансовой стоимостью более 100 миллиардов тенге. Средства, вырученные от реализации этого имущества, пополнят государственный бюджет.


Алматы   Алматинская область   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области