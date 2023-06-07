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Министр обороны РК опроверг информацию об отправке военных на границу РФ с Украиной

Автор:  
Серик Сабеков
7 Июня 2023, 13:49
Министр обороны РК опроверг информацию об отправке военных на границу РФ с Украиной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская армия не собирается участвовать в решении каких-либо вопросов по линии ОДКБ. Об этом заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса главе оборонного ведомства журналисты задали вопрос, касательно слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что казахстанских военнослужащих планируют отправить в Белгородскую и Воронежскую области РФ для защиты их границы.

«Я вам, как министр обороны Республики Казахстан со всей ответственностью заявляю, что Вооруженные силы РК находятся на нашей территории. Каких-то обязательств по выезду, решению каких-то вопросов, миротворческих миссий мы ведем только по линии «Организации объединенных наций», но на территории стран ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся. Можете быть спокойны, мы никуда не выезжаем», - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.

Ранее в Минобороны уже опровергали слухи об отправке военной техники в Украину.


Армия   Украина   Минобороны РК  
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