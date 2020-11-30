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Министр обороны проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси

30 Ноября 2020, 18:48
Министр обороны проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Арыси в 2020 году в работах по сплошной очистке территории было задействовано более 800 военнослужащих. В ходе рабочей поездки Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси, передает МИА «Казинформ».

Руководитель оборонного ведомства совершил облет окрестностей города, проверил организацию процесса утилизации боеприпасов, обратил внимание должностных лиц прежде всего на обеспечение безопасности местного населения.

В течение 2020 года с технической территории складов осуществлялись сбор, вывоз в безопасное место и уничтожение боеприпасов. Мобильными группами оперативно отрабатывались заявки от жителей Арыси.

В связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта, в целях соблюдения мер безопасности даны указания приостановить до весны работы по утилизации боеприпасов путем подрыва. При этом, поручено продолжить деятельность по уборке территории, сбору фрагментов, сортировке металлолома. В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находятся мобильные группы.

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Кроме того, подчеркнута необходимость проведения широкой разъяснительной работы среди населения по порядку действий при обнаружении неизвестных предметов. Для этого целесообразно задействовать как личный состав подразделений, дислоцированных в Арыси, так и средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и СМС-рассылку.

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