Министр обороны проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Арыси в 2020 году в работах по сплошной очистке территории было задействовано более 800 военнослужащих. В ходе рабочей поездки Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси, передает МИА «Казинформ».

Руководитель оборонного ведомства совершил облет окрестностей города, проверил организацию процесса утилизации боеприпасов, обратил внимание должностных лиц прежде всего на обеспечение безопасности местного населения.

В течение 2020 года с технической территории складов осуществлялись сбор, вывоз в безопасное место и уничтожение боеприпасов. Мобильными группами оперативно отрабатывались заявки от жителей Арыси.

В связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта, в целях соблюдения мер безопасности даны указания приостановить до весны работы по утилизации боеприпасов путем подрыва. При этом, поручено продолжить деятельность по уборке территории, сбору фрагментов, сортировке металлолома. В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находятся мобильные группы.

Кроме того, подчеркнута необходимость проведения широкой разъяснительной работы среди населения по порядку действий при обнаружении неизвестных предметов. Для этого целесообразно задействовать как личный состав подразделений, дислоцированных в Арыси, так и средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и СМС-рассылку.